Главным тренером «Реала» вместо Зидана может стать еще одна легенда клуба
Бывший полузащитник «Реала» Гути может возглавить мадридскую команду, сообщает Don Balon.
По данным источника, руководство мадридцев очень недовольно стартом команды под руководством Зинедина Зидана в новом сезоне. Несмотря на победу над «Барселоной» (3:1), сливочные занимают третье место в ла-лиге с 13-ю очками. Куда хуже дела обстоят в Лиге чемпионов, где «Реал» занимает последнее место в группе с «Шахтером», гладбахской «Боруссией» и «Интером» с одним очком в активе.
Последним местом работы Гути была «Альмерия», занявшая четвертое место в сегунде.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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