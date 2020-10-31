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Главным тренером «Реала» вместо Зидана может стать еще одна легенда клуба

13:27
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Бывший полузащитник «Реала» Гути может возглавить мадридскую команду, сообщает Don Balon.

По данным источника, руководство мадридцев очень недовольно стартом команды под руководством Зинедина Зидана в новом сезоне. Несмотря на победу над «Барселоной» (3:1), сливочные занимают третье место в ла-лиге с 13-ю очками. Куда хуже дела обстоят в Лиге чемпионов, где «Реал» занимает последнее место в группе с «Шахтером», гладбахской «Боруссией» и «Интером» с одним очком в активе.

Последним местом работы Гути была «Альмерия», занявшая четвертое место в сегунде.

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