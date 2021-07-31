Глава ла лиги: «Не изменим правила ради того, чтобы Месси остался в «Барселоне»
Глава ла лиги Хавьер Тебас высказался по поводу контракта Лионеля Месси с «Барселоной».
«Обсуждал с «Барселоной» вопрос контракта с Месси и интересуюсь, как идут дела. Они считают, что он или уйдет, или останется, но снизит зарплату. Это единственная информация, которой я располагаю.
Но, конечно, мы не говорим об изменении правил ради того, чтобы Месси остался в клубе», — приводит слова Тебаса Marca.
1 июля 34-летний аргентинец стал свободным агентом, после того как его контракт с «Барселоной» истек. В прошлом сезоне Месси принял участие в 35 матчах чемпионата Испании, забил 30 голов и сделал 9 результативных передач.
14 июля появилась информация, что Месси пошел на снижение заработной платы на 50 процентов, понимая, что у клуба в настоящее время не самое лучшее финансовое положение.
Дополнительная информация:
https://www.marca.com/futbol/2021/07/30/610471e4268e3e7f7d8b4583.html
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