Глава ла лиги: «Не изменим правила ради того, чтобы Месси остался в «Барселоне»

Глава ла лиги Хавьер Тебас высказался по поводу контракта Лионеля Месси с «Барселоной».

«Обсуждал с «Барселоной» вопрос контракта с Месси и интересуюсь, как идут дела. Они считают, что он или уйдет, или останется, но снизит зарплату. Это единственная информация, которой я располагаю.

Но, конечно, мы не говорим об изменении правил ради того, чтобы Месси остался в клубе», — приводит слова Тебаса Marca.

1 июля 34-летний аргентинец стал свободным агентом, после того как его контракт с «Барселоной» истек. В прошлом сезоне Месси принял участие в 35 матчах чемпионата Испании, забил 30 голов и сделал 9 результативных передач.

14 июля появилась информация, что Месси пошел на снижение заработной платы на 50 процентов, понимая, что у клуба в настоящее время не самое лучшее финансовое положение.