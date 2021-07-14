В Испании пишут, что Месси согласился на 50-процентное снижение зарплаты
«Барселона» и нападающий Лионель Месси достигли принципиального соглашения о новом контракте. Договор будет рассчитан на пять лет, утверждает Sport.es.
34-летний игрок пошел на снижение заработной платы на 50 процентов, понимая, что у клуба в настоящее время не самое лучшее финансовое положение.
Переговоры находятся на очень продвинутой стадии. Сейчас юристы и советники «Барселоны» дорабатывают последние детали соглашения. Ожидается, что официально о подписании нового контракта с Месси каталонский клуб объявит в конце июля.
В прошедшем сезоне Месси провел 47 матчей, в которых забил 38 мячей и сделал 14 результативных передач.
11 июля сборная Аргентины впервые за 28 лет выиграла Кубок Америки, победив в финале бразильцев. Это первый значимый титул, завоеванный Месси с национальной командой со времен победы на Олимпиаде-2008.
Месси был близок к уходу из «Барселоны» летом 2020 года. Помимо ПСЖ, на аргентинца претендовал английский «Манчестер Сити».
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