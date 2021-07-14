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В Испании пишут, что Месси согласился на 50-процентное снижение зарплаты

16:07
Лионель Месси. Фото AFP
Лионель Месси. Фото AFP
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«Барселона» и нападающий Лионель Месси достигли принципиального соглашения о новом контракте. Договор будет рассчитан на пять лет, утверждает Sport.es.

34-летний игрок пошел на снижение заработной платы на 50 процентов, понимая, что у клуба в настоящее время не самое лучшее финансовое положение.

Переговоры находятся на очень продвинутой стадии. Сейчас юристы и советники «Барселоны» дорабатывают последние детали соглашения. Ожидается, что официально о подписании нового контракта с Месси каталонский клуб объявит в конце июля.

В прошедшем сезоне Месси провел 47 матчей, в которых забил 38 мячей и сделал 14 результативных передач.

11 июля сборная Аргентины впервые за 28 лет выиграла Кубок Америки, победив в финале бразильцев. Это первый значимый титул, завоеванный Месси с национальной командой со времен победы на Олимпиаде-2008.

Месси был близок к уходу из «Барселоны» летом 2020 года. Помимо ПСЖ, на аргентинца претендовал английский «Манчестер Сити».

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Иван Шитик все материалы автора

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