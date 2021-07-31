Пике рассказал о задачах «Барселоны» на сезон-2021/22

Защитник «Барселоны» Жерар Пике рассказал о задачах клуба в новом сезоне.

«Прошлый сезон был не лучшим для нас. Да, мы взяли Кубок, но не выиграли чемпионат Испании или Лигу чемпионов. Если сезон складывается для нас так, то его нельзя назвать хорошим. В новый сезон мы входим с энтузиазмом.

Успех в ла лиге — это главное. Если мы хорошо выступим в чемпионате, то сможем двигаться к другим трофеям.

Хотим хорошо начать сезон, набрать темп, потому что мы обычно берем чемпионат, если двигаемся в хорошем ритме и создаем себе задел по очкам. Постараемся сделать так, чтобы «Реал» и «Атлетико» нам не мешали», — приводит слова Пике As.

В сезоне-2020/21 «Барселона» заняла третье место в турнирной таблице чемпионата Испании и вылетела в 1/8 финала Лиги чемпионов.