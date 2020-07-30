Футболисты «Севильи» вернулись к тренировкам после положительного теста на коронавирус у одного из игроков

«Севилья» выступила с новым заявлением по поводу выявления заражения коронавирусом у полузащитника команды, Неманьи Гуделя.

В сообщении на официальном сайте клуба говорится, что все футболисты команды, за исключением Гуделя, вернулись к индивидуальным тренировкам сегодня, 30 июля. Игроки и персонал вновь сдадут тесты в субботу и понедельник, перед выездом в Германию во вторник на матч Лиги Европы против «Ромы».