Футболисты «Барселоны» поздравили российских болельщиков команды с чемпионством

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Защитники «Барселоны» Серхи Роберто и Алехандро Бальде поздравили болельщиков из России с чемпионством каталонской команды.

В воскресенье, 14 мая, сине-гранатовые победили «Эспаньол» (4:2) в 34-м туре ла лиги и досрочно стали победителями турнира.

«Барселона» выиграла ла лигу в 27-й раз в истории.