«Атлетик» обыграл «Сельту» в матче ла лиги

«Атлетик» дома обыграл «Сельту» в матче 35-го тура чемпионата Испании — 2:1.

Голами в составе команды из Бильбао отметились Иньяки Уильямс (5-я минута) и Алехандро Беренгер (54-я). В составе клуба из Виго забил Йорген Странд Ларсен (50-я).

«Атлетик» набрал 50 очков и занимает 7-е место в таблице ла лиги. «Сельта» находится на 13-й строчке (39).