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Футболист «Валенсии» заразился коронавирусом

15:46
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Один из футболистов «Валенсии» сдал положительный тест на коронавирус, информирует сайт клуба. Анализ взят после матча 20-го тура чемпионата Испании против «Атлетико» (1:3).

Имя заболевшего игрока «Валенсии» не назвается. Он изолирован согласно протоколу.

Ближайший матч «Валенсия» проведет 27 января на выезде против «Севильи» в рамках 1/8 финала Кубка Испании.

?Команда занимает 14-е место в чемпионате Испании.

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