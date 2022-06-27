«Севилья» установила крайний срок продажи защитника Кунде

«Севилья» поставила условия по продаже защитника Жюля Кунде, сообщает Daily Mirror. Клуб сообщил, что они не продадут футболиста, если до 5 июля не получат от одного из клубов 60 миллионов евро.

По данным источника, задержка трансфер Кунде мешает клубу строить планы на следующий сезон.

На футболиста претендуют «Челси» и «Барселона». Оба клуба пока не уверены в том, что могут позволить себе трансфер футболиста.