Рафаэль Надаль поздравил «Реал» с досрочным чемпионством Испании

Испанский теннисист Рафаэль Надаль поздравил мадридский «Реал» с чемпионством ла лиги.

«Благодарен «Реалу» за то, что пригласили меня открыть матч на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Для меня это большая честь. Спасибо болельщикам за прием. Впечатляющая атмосфера. Поздравляю команду с чемпионством», — написал Надаль в своих соцсетях.

30 апреля «Реал» победил «Эспаньол» (4:0) в матче 34-го тура ла лиги и досрочно стал чемпионом Испании в 35-й раз в своей истории.

62-летний Анчелотти стал первым тренером с титулами в топ-5 главных лиг Европы.