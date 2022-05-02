Рафаэль Надаль поздравил «Реал» с досрочным чемпионством Испании
Испанский теннисист Рафаэль Надаль поздравил мадридский «Реал» с чемпионством ла лиги.
«Благодарен «Реалу» за то, что пригласили меня открыть матч на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Для меня это большая честь. Спасибо болельщикам за прием. Впечатляющая атмосфера. Поздравляю команду с чемпионством», — написал Надаль в своих соцсетях.
30 апреля «Реал» победил «Эспаньол» (4:0) в матче 34-го тура ла лиги и досрочно стал чемпионом Испании в 35-й раз в своей истории.
62-летний Анчелотти стал первым тренером с титулами в топ-5 главных лиг Европы.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|34
|25
|6
|3
|73-29
|81
|
2
|Барселона
|34
|19
|9
|6
|63-34
|66
|
3
|Севилья
|34
|17
|13
|4
|50-28
|64
|
4
|Атлетико
|34
|18
|7
|9
|59-41
|61
|
5
|Бетис
|33
|17
|6
|10
|56-38
|57
|
6
|Р. Сосьедад
|34
|15
|11
|8
|33-32
|56
|
7
|Вильярреал
|34
|14
|10
|10
|54-33
|52
|
8
|Атлетик
|34
|13
|12
|9
|41-34
|51
|
9
|Осасуна
|34
|12
|9
|13
|35-45
|45
|
10
|Валенсия
|34
|10
|13
|11
|45-49
|43
|
11
|Р. Вальекано
|34
|11
|8
|15
|35-39
|41
|
12
|Сельта
|34
|10
|10
|14
|37-38
|40
|
13
|Эльче
|34
|10
|9
|15
|37-45
|39
|
14
|Эспаньол
|34
|10
|9
|15
|37-49
|39
|
15
|Хетафе
|33
|8
|11
|14
|31-37
|35
|
16
|Мальорка
|34
|8
|8
|18
|30-56
|32
|
17
|Кадис
|34
|6
|14
|14
|30-47
|32
|
18
|Гранада
|34
|6
|13
|15
|37-57
|31
|
19
|Алавес
|34
|7
|7
|20
|28-56
|28
|
20
|Леванте
|34
|5
|11
|18
|42-66
|26
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
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10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|29.04
|22:00
|
Севилья – Кадис
|1 : 1
|30.04
|15:00
|
Алавес – Вильярреал
|2 : 1
|30.04
|17:15
|
Реал – Эспаньол
|4 : 0
|30.04
|19:30
|
Валенсия – Леванте
|1 : 1
|30.04
|22:00
|
Атлетик – Атлетико
|2 : 0
|1.05
|15:00
|
Эльче – Осасуна
|1 : 1
|1.05
|17:15
|
Гранада – Сельта
|1 : 1
|1.05
|19:30
|
Р. Вальекано – Р. Сосьедад
|1 : 1
|1.05
|22:00
|
Барселона – Мальорка
|2 : 1
|2.05
|22:00
|
Хетафе – Бетис
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Карим Бензема
Реал
|26
|
|
Гомес Рауль де Томас
Эспаньол
|15
|
|
Энес Юнал
Хетафе
|15
|П
|
|
Усман Дембеле
Барселона
|11
|
|
Карим Бензема
Реал
|10
|
|
Жорди Альба
Барселона
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Хорхе Куэнка
Хетафе
|28
|2
|5
|
|
Жюль Кунде
Севилья
|28
|2
|2
|
|
Иньиго Мартинес
Атлетик
|23
|1
|7
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