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Сегодня, 13:08

Источник: «Спартак» и «Кадис» закрыли сделку по форварду Бонгонда

Виталий Косик
Корреспондент
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Тео Бонгонда.
Фото Global Look Press

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Нападающий «Кадиса» Тео Бонгонда близок к переходу в «Спартак», сообщает Portal Cadista.

По информации издания, на клубном уровне сделка уже закрыта, красно-белым осталось лишь уладить последние детали с самим футболистом.

Ранее сообщалось, что «Спартак» заплатит за форварда 10 миллионов евро.

27-летний конголезец перешел в «Кадис» из «Генка» в августе 2022 года за 3 миллиона евро.

В прошлом сезоне Бонгонда провел за клуб 32 матча, забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи. Его контракт рассчитан до лета 2026 года.

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