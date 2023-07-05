Источник: «Спартак» и «Кадис» закрыли сделку по форварду Бонгонда
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Нападающий «Кадиса» Тео Бонгонда близок к переходу в «Спартак», сообщает Portal Cadista.
По информации издания, на клубном уровне сделка уже закрыта, красно-белым осталось лишь уладить последние детали с самим футболистом.
Ранее сообщалось, что «Спартак» заплатит за форварда 10 миллионов евро.
27-летний конголезец перешел в «Кадис» из «Генка» в августе 2022 года за 3 миллиона евро.
В прошлом сезоне Бонгонда провел за клуб 32 матча, забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи. Его контракт рассчитан до лета 2026 года.
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