Форвард «Атлетико» Корреа получил мышечную травму на тренировке

Нападающий «Атлетико» Анхель Корреа получил мышечное повреждение, сообщает пресс-служба клуба.

В заявлении на официальном сайте мадридской команды говорится, что 25-летний аргентинец почувствовал дискомфорт на тренировке, после чего прошел медицинское обследование, которое выявило у футболиста мышечное повреждение левой ноги. О точных сроках восстановления будет объявлено позже.

На счету Корреа 7 голов и 8 результативных передач в 33 матчах за «Атлетико» в сезоне-2019/20.