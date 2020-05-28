Форвард «Атлетико» Корреа получил мышечную травму на тренировке
12:15
Нападающий «Атлетико» Анхель Корреа получил мышечное повреждение, сообщает пресс-служба клуба.
В заявлении на официальном сайте мадридской команды говорится, что 25-летний аргентинец почувствовал дискомфорт на тренировке, после чего прошел медицинское обследование, которое выявило у футболиста мышечное повреждение левой ноги. О точных сроках восстановления будет объявлено позже.
На счету Корреа 7 голов и 8 результативных передач в 33 матчах за «Атлетико» в сезоне-2019/20.