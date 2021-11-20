Флорентино Перес: «Сантьяго Бернабеу» станет символом авангардизма»
Президент «Реала» Флорентино Перес рассказал о процессе реконструкции домашнего стадиона клуба, отметив прогрессивность новой архитектуры арены.
«Мы завершаем воплощение мечты, в которую никто не верил. «Сантьяго Бернабеу» станет важным символом для наших будущих достижений и общекомандного роста.
Это будет международным символом авангардизма и станет самым привлекательным для туристов место в Европе», — приводит слова Переса официальный сайт Реала.
В общей сложности на реконструкцию арены Реал потратит 525 миллионов евро.
Правление «Реала» планирует завершить перестройку стадиона к началу сезона-2022/23.
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