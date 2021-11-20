Дембеле во второй раз опоздал на тренировку при Хави

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле на этой неделе вновь опоздал на тренировку. По информации TV3, француз не приезал на занятие во вторник утром. Когда ему позвонили из клуба, он ответил, что, по его мнению, тренировка будет только после обеда.

На прошлой неделе Дембеле получил первый штраф при Хави. Француз приехал на базу с опозданием в три минуты.

Напомним, правила штрафов в «Барселоне» возродил Хави, который был представлен как тренер команды неделю назад.