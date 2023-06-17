«Челси» на следующей неделе надеется завершить трансфер Джексона из «Вильярреала»

Нападающий «Вильярреала» Николас Джексон близок к переходу в «Челси», утверждает Evening Standard.

По информации источника, лондонцы надеются завершить переход 21-летнего сенегальца на следующей неделе. Ожидается, что сумма трансфера составит 30 миллионов фунтов стерлингов.

В сезоне-2022/23 Джексон провел 38 матчей за «Вильярреал», забил 13 мячей и сделал 5 голевых передач.