Флик является главным кандидатом на пост главного тренера «Барселоны»

Немецкий специалист Ханс-Дитер Флик стал основным кандидатом на пост главного тренера «Барселоны», сообщает Sky Sport Deutschland.

По данным источника, несколько дней назад руководство каталонцев встретилось с агентом Флика Пини Захави, у которого хорошие отношения с президентом «Барселоны» Жоаном Лапортой.

Окончательного решения пока нет, а «Барселона» продолжает изучать других кандидатов.

Последним местом работы Флика является сборная Германии, которую он возглавлял до сентября 2023-го.

В конце января Хави объявил, что уйдет из «Барселоны» по окончании сезона. Клуб после 27 туров ла лиги занимает 3-е место в турнирной таблице, набрав 58 очков.