Хави рассказал о состоянии травмированного Педри

Главный тренер «Барселоны» Хави поделился мнением о восстановлении Педри.

Футболист получил травму мышц бедра в матче ла лиги против «Жироны» (2:4). Пока степень тяжести повреждения полузащитника неизвестна.

«Мы сделали все, чтобы постараться предотвратить травмы, и я думаю, что мы проделали безупречную работу, особенно Педри. Я уже сказал ему, что это его последняя травма. Все не так серьезно, как казалось. Он обязательно вернется и станет важным игроком. Он не первый, кто с этим столкнулся», — цитирует тренера пресс-служба команды.

В этом сезоне 21-летний испанец провел 16 матчей, забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи.

«Барселона» занимает 3-е место в турнирной таблице ла лиги, набрав 58 очков в 27 турах.