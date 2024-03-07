Хави рассказал о состоянии травмированного Педри
Главный тренер «Барселоны» Хави поделился мнением о восстановлении Педри.
Футболист получил травму мышц бедра в матче ла лиги против «Жироны» (2:4). Пока степень тяжести повреждения полузащитника неизвестна.
«Мы сделали все, чтобы постараться предотвратить травмы, и я думаю, что мы проделали безупречную работу, особенно Педри. Я уже сказал ему, что это его последняя травма. Все не так серьезно, как казалось. Он обязательно вернется и станет важным игроком. Он не первый, кто с этим столкнулся», — цитирует тренера пресс-служба команды.
В этом сезоне 21-летний испанец провел 16 матчей, забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи.
«Барселона» занимает 3-е место в турнирной таблице ла лиги, набрав 58 очков в 27 турах.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|28
|21
|6
|1
|60-18
|69
|
2
|Жирона
|28
|19
|5
|4
|59-33
|62
|
3
|Барселона
|28
|18
|7
|3
|57-34
|61
|
4
|Атлетико
|28
|17
|4
|7
|54-31
|55
|
5
|Атлетик
|28
|15
|8
|5
|48-26
|53
|
6
|Р. Сосьедад
|28
|11
|10
|7
|40-31
|43
|
7
|Бетис
|28
|10
|12
|6
|34-31
|42
|
8
|Валенсия
|27
|11
|7
|9
|32-31
|40
|
9
|Лас-Пальмас
|28
|10
|7
|11
|29-31
|37
|
10
|Осасуна
|28
|10
|6
|12
|31-39
|36
|
11
|Вильярреал
|28
|9
|8
|11
|46-51
|35
|
12
|Хетафе
|28
|8
|11
|9
|36-42
|35
|
13
|Алавес
|28
|8
|8
|12
|26-33
|32
|
14
|Севилья
|28
|6
|10
|12
|35-42
|28
|
15
|Мальорка
|28
|5
|12
|11
|24-35
|27
|
16
|Р. Вальекано
|28
|5
|11
|12
|23-38
|26
|
17
|Сельта
|28
|5
|9
|14
|30-43
|24
|
18
|Кадис
|28
|3
|13
|12
|20-38
|22
|
19
|Гранада
|27
|2
|8
|17
|30-57
|14
|
20
|Альмерия
|28
|0
|10
|18
|27-57
|10
|15.03
|23:00
|
Р. Сосьедад – Кадис
|- : -
|16.03
|16:00
|
Мальорка – Гранада
|- : -
|16.03
|18:15
|
Осасуна – Реал
|- : -
|16.03
|20:30
|
Хетафе – Жирона
|- : -
|16.03
|23:00
|
Атлетик – Алавес
|- : -
|17.03
|16:00
|
Севилья – Сельта
|- : -
|17.03
|18:15
|
Лас-Пальмас – Альмерия
|- : -
|17.03
|18:15
|
Вильярреал – Валенсия
|- : -
|17.03
|20:30
|
Р. Вальекано – Бетис
|- : -
|17.03
|23:00
|
Атлетико – Барселона
|- : -
|Г
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|16
|
|
Борха Майораль
Хетафе
|15
|
|
Альваро Мората
Атлетико
|14
|П
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|9
|
|
Нико Уильямс
Атлетик
|7
|
|
Диего Рико
Хетафе
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Чими Авила
Осасуна, Бетис
|22
|2
|4
|
|
Фернандес Иглесиас Начо
Реал
|20
|2
|1
|
|
Домингуш Дуарте
Хетафе
|14
|1
|3