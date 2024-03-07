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7 марта, 16:22

Хави рассказал о состоянии травмированного Педри

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Барселоны» Хави поделился мнением о восстановлении Педри.

Футболист получил травму мышц бедра в матче ла лиги против «Жироны» (2:4). Пока степень тяжести повреждения полузащитника неизвестна.

«Мы сделали все, чтобы постараться предотвратить травмы, и я думаю, что мы проделали безупречную работу, особенно Педри. Я уже сказал ему, что это его последняя травма. Все не так серьезно, как казалось. Он обязательно вернется и станет важным игроком. Он не первый, кто с этим столкнулся», — цитирует тренера пресс-служба команды.

В этом сезоне 21-летний испанец провел 16 матчей, забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи.

«Барселона» занимает 3-е место в турнирной таблице ла лиги, набрав 58 очков в 27 турах.

Хави Эрнандес (Хави)
ФК Барселона
Педри (Барселона)
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Представитель Захаряна сообщил, что футболист приступит к тренировкам в общей группе в ближайшее время

Флик является главным кандидатом на пост главного тренера «Барселоны»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 28 21 6 1 60-18 69
2
 Жирона 28 19 5 4 59-33 62
3
 Барселона 28 18 7 3 57-34 61
4
 Атлетико 28 17 4 7 54-31 55
5
 Атлетик 28 15 8 5 48-26 53
6
 Р. Сосьедад 28 11 10 7 40-31 43
7
 Бетис 28 10 12 6 34-31 42
8
 Валенсия 27 11 7 9 32-31 40
9
 Лас-Пальмас 28 10 7 11 29-31 37
10
 Осасуна 28 10 6 12 31-39 36
11
 Вильярреал 28 9 8 11 46-51 35
12
 Хетафе 28 8 11 9 36-42 35
13
 Алавес 28 8 8 12 26-33 32
14
 Севилья 28 6 10 12 35-42 28
15
 Мальорка 28 5 12 11 24-35 27
16
 Р. Вальекано 28 5 11 12 23-38 26
17
 Сельта 28 5 9 14 30-43 24
18
 Кадис 28 3 13 12 20-38 22
19
 Гранада 27 2 8 17 30-57 14
20
 Альмерия 28 0 10 18 27-57 10
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38 тур
15.03 23:00
Р. Сосьедад – Кадис
 - : -
16.03 16:00
Мальорка – Гранада
 - : -
16.03 18:15
Осасуна – Реал
 - : -
16.03 20:30
Хетафе – Жирона
 - : -
16.03 23:00
Атлетик – Алавес
 - : -
17.03 16:00
Севилья – Сельта
 - : -
17.03 18:15
Лас-Пальмас – Альмерия
 - : -
17.03 18:15
Вильярреал – Валенсия
 - : -
17.03 20:30
Р. Вальекано – Бетис
 - : -
17.03 23:00
Атлетико – Барселона
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Борха Майораль

Хетафе

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Альваро Мората

Альваро Мората

Атлетико

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Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 9
Нико Уильямс

Нико Уильямс

Атлетик

 7
Диего Рико

Диего Рико

Хетафе

 7
И К Ж
Чими Авила

Чими Авила

Осасуна, Бетис

 22 2 4
Фернандес Иглесиас Начо

Фернандес Иглесиас Начо

Реал

 20 2 1
Домингуш Дуарте

Домингуш Дуарте

Хетафе

 14 1 3
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