Главный тренер «Барселоны» Хави: «Ла лига еще не проиграна»

Главный тренер «Барселоны» Хави убежден, что команда сохраняет шанс на победу в ла лиге в текущем сезоне.

«У нас еще есть шанс на победу в ла лиге. Мы не сдаемся. Мы будем стараться до конца. Команда в порядке, но осознает, что упустила большую возможность. Мы можем оказать давление на «Жирону» завтра. Мы еще не проиграли. У нас есть еще один шанс обыграть «Жирону» и приблизиться к «Реалу». Мы не можем думать о Лиге чемпионов, ла лига еще не проиграна», — приводит Marca слова Хави.

«Барселона» занимает 3-е место в турнирной таблице ла лиги, набрав 58 очков в 27 турах. Команда Хави отстает на 1 очко от располагающейся на втором месте «Жироны» и уступает 8 баллов лидирующему «Реалу».

«Барселона» и «Жирона» встретятся в 34-м туре чемпионата Испании, а следующую игру сине-гранатовые проведут против «Мальорки» (8 марта).