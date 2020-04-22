Филиппе Коутинью близок к переходу в «Челси»

Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутинью может перейти в «Челси», сообщает Sport.es.

По информации источника, лондонский клуб является фаворитом в борьбе за 27-летнего полузащитника. Сообщается, что клубы ведут активные переговоры. «Барселона» требует 90 миллионов евро за бразильского футболиста, однако «Челси» намерен сбить цену, пользуясь тем, что игрок хочет вернуться в чемпионат Англии, а каталонскому клубу требуются деньги на трансфер Лаутаро Мартинеса из «Интера».

Сезон-2019/20 Коутинью проводит на правах аренды в «Баварии», на его счету 9 голов и 8 результативных передач в 32 матчах за мюнхенскую команду. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 56 миллионов евро.