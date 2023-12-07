Ферран Торрес может покинуть «Барселону» в январе 2024 года

Полузащитник «Барселоны» Ферран Торрес может покинуть команду в зимнее трансферное окно. Главный тренер каталонцем Хави не рассчитывает на игрока, сообщает AS.

По данным источника, футболист боится потеряь место в сборной Испании из-за недостаточного игрового времени. Он готов сменить команду и занимается поиском нового клуба.

В этом сезоне 23-летний футболист провел 14 матчей в ла лиге и забил 3 гола.