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Ферран Торрес может покинуть «Барселону» в январе 2024 года

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Барселоны» Ферран Торрес может покинуть команду в зимнее трансферное окно. Главный тренер каталонцем Хави не рассчитывает на игрока, сообщает AS.

По данным источника, футболист боится потеряь место в сборной Испании из-за недостаточного игрового времени. Он готов сменить команду и занимается поиском нового клуба.

В этом сезоне 23-летний футболист провел 14 матчей в ла лиге и забил 3 гола.

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 И В Н П +/- О
1
 Реал 15 12 2 1 33-9 38
2
 Жирона 15 12 2 1 34-18 38
3
 Барселона 15 10 4 1 28-14 34
4
 Атлетико 14 10 1 3 30-13 31
5
 Атлетик 15 8 4 3 30-18 28
6
 Р. Сосьедад 15 7 5 3 26-18 26
7
 Бетис 15 6 7 2 18-16 25
8
 Лас-Пальмас 15 6 3 6 13-13 21
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 Валенсия 15 5 4 6 17-20 19
10
 Хетафе 15 4 7 4 17-20 19
11
 Р. Вальекано 15 4 7 4 16-22 19
12
 Вильярреал 15 4 4 7 22-26 16
13
 Алавес 15 4 4 7 14-19 16
14
 Осасуна 15 4 3 8 17-25 15
15
 Севилья 14 2 7 5 20-20 13
16
 Кадис 15 2 6 7 12-22 12
17
 Мальорка 15 1 8 6 13-20 11
18
 Сельта 15 1 6 8 15-25 9
19
 Гранада 15 1 4 10 19-35 7
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 Альмерия 15 0 4 11 16-37 4
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