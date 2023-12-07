«Барселона» не готова заплатить за Феликса 80 миллионов евро

Руководство «Барселоны» не собирается выплачивать «Атлетико» крупную компенсацию за трансфер нападающего Жоау Феликса, сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника, мадридцы намерены выручить за 24-летнего португальца около 80 миллионов евро, но «Барса» не готова заплатить за него такую сумму. Каталонцы хотят поступить так, как поступило «Атлетико», купив Антуана Гризманна всего за 20 миллионов евро.

Информируется, что «Барселона» может предложить за Феликса от 30 до 40 миллионов евро. А если «Атлетико» откажется, то клуб попытается продлить аренду игрока еще на один сезон с возможностью выкупа в конце.

В текущем сезоне Феликс сыграл за «Барселону» 17 матчей во всех турнирах, в которых отметился 5 голами и 3 результативными передачами. Его контракт с «Атлетико» действует до конца июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 50 миллионов евро.