Гол Рамоса вывел «Севилью» в 1/16 финала Кубка Испании

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«Севилья» обыграла «Атлетико» из Асторги в матче 1/32 финала Кубка Испании — 2:0. Встреча прошла на стадионе клуба третьего дивизиона Испании.

На 28-й минуте встречи защитник Серхио Рамос реализовал пенальти. Во втором тайме Федерико Гаттони удвоил преимущество севильцев.

Соперник «Севильи» по 1/16 финала определится по итогам жеребьевки.