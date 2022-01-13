Полузащитник «Барселоны» Ферран Торрес высказался по поводу своего дебюта за каталонский клуб в матче против «Реала» (2:3) в полуфинале Суперкубка Испании.

«Дебютировать за «Барселону» — повод для гордости. Пришло время усердно работать и продолжать совершенствоваться. Это только начало», — написал Торрес в Twitter.

«Барселона» объявила о покупке Торреса у «Манчестер Сити» 28 декабря, сумма сделки составила 55 миллионов евро без учета бонусов. 21-летний испанец подписал контракт с сине-гранатовыми до конца сезона-2026/27.