Ферран Торрес: «Дебютировать за «Барселону» — повод для гордости»
Ферран Торрес прокомментировал дебют за «Барселону»
Полузащитник «Барселоны» Ферран Торрес высказался по поводу своего дебюта за каталонский клуб в матче против «Реала» (2:3) в полуфинале Суперкубка Испании.
«Дебютировать за «Барселону» — повод для гордости. Пришло время усердно работать и продолжать совершенствоваться. Это только начало», — написал Торрес в Twitter.
«Барселона» объявила о покупке Торреса у «Манчестер Сити» 28 декабря, сумма сделки составила 55 миллионов евро без учета бонусов. 21-летний испанец подписал контракт с сине-гранатовыми до конца сезона-2026/27.
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|5
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|
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|
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|20-25
|25
|
13
|Гранада
|20
|5
|9
|6
|24-27
|24
|
14
|Сельта
|20
|6
|5
|9
|22-23
|23
|
15
|Мальорка
|20
|4
|8
|8
|17-30
|20
|
16
|Эльче
|20
|4
|7
|9
|20-28
|19
|
17
|Хетафе
|20
|4
|6
|10
|13-21
|18
|
18
|Алавес
|20
|4
|5
|11
|16-30
|17
|
19
|Кадис
|20
|2
|8
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|22.12
|23:30
|
Атлетик – Реал
|1 : 2
|16.01
|16:00
|
Эльче – Вильярреал
|- : -
|18.01
|22:00
|
Бетис – Алавес
|- : -
|18.01
|23:30
|
Кадис – Эспаньол
|- : -
|19.01
|21:00
|
Сельта – Осасуна
|- : -
|19.01
|23:30
|
Валенсия – Севилья
|- : -
|20.01
|21:00
|
Хетафе – Гранада
|- : -
|16.02
|21:00
|
Атлетико – Леванте
|- : -
|31.05
|00:00
|
Барселона – Р. Вальекано
|- : -
|31.05
|00:00
|
Мальорка – Р. Сосьедад
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|
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Карим Бензема
Реал
|17
|
|
Винисиус Жуниор
Реал
|12
|
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Хуан Мигель Хуанми
Бетис
|11
|П
|
|
Даниэль Парехо
Вильярреал
|6
|
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Оскар Трехо
Райо Вальекано
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|
|
Карим Бензема
Реал
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|И
|К
|Ж
|
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Иньиго Мартинес
Атлетик
|16
|1
|4
|
|
Джене Даконам
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|1
|6
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