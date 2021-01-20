Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Испания

Фернандо Торрес после завершения карьеры накачался до состояния регбиста

20 января 2021, 23:33
Фернандо Торрес. Фото Twitter
Фернандо Торрес. Фото Twitter
Теги:

Бывший нападающий сборной Испании Фернандо Торрес после завершения карьеры занялся тренировками в спортзале и наращиванием мышечной массы.

На днях в сети появились фото 36-летнего испанца. С внушительной мускулатурой Торрес стал больше напоминать игрока в регби.

В качестве футболиста Торрес выступал за «Атлетико», «Ливерпуль», «Челси», «Милан», а завершил карьеру в 2019 году в японском «Саган Тосу». В 2021 году он вошел в тренерский штаб дубля родного «Атлетико».

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир