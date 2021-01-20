Фернандо Торрес после завершения карьеры накачался до состояния регбиста

Бывший нападающий сборной Испании Фернандо Торрес после завершения карьеры занялся тренировками в спортзале и наращиванием мышечной массы.

На днях в сети появились фото 36-летнего испанца. С внушительной мускулатурой Торрес стал больше напоминать игрока в регби.

Fernando Torres bulked up ? pic.twitter.com/PSs3QI9vIs — ESPN FC (@ESPNFC) January 19, 2021

В качестве футболиста Торрес выступал за «Атлетико», «Ливерпуль», «Челси», «Милан», а завершил карьеру в 2019 году в японском «Саган Тосу». В 2021 году он вошел в тренерский штаб дубля родного «Атлетико».