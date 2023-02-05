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Сегодня, 13:44

«Манчестер Юнайтед» интересуется полузащитником «Реала» Вальверде

Виталий Косик
Корреспондент
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Полузащитник «Реала» Федерико Вальверде может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед», сообщает Fichajes.

По информации издания, руководство «красных дьяволов» надеется, что сможет подписать уругвайского хавбека. «Манкунианцы» готовят предложение «сливочным» в размере 82 миллионов евро. Боссы «МЮ» впечатлены тем, как уругваец провел ЧМ-2022 и показывает себя на клубном уровне.

Действующее соглашение 24-летнего хавбека с мадридским клубом рассчитано до лета 2027 года.

В текущем сезоне Вальверде принял участие в 30 матчах за «Реал», забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 100 миллионов евро.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм Хотспур
Манчестер Сити

П2

29%

1.77

ТБ 2.5

25%

1.66

обе забьют - да

16%

1.67
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Интер
Милан

П1

28%

2.00

Х

22%

3.60

П2

13%

4.00
⚽ Футбол. Испания. Лига 1
Барселона
Севилья

обе забьют - да

24%

2.10

Ф1(-1.5)

21%

1.95

ИТБ2 (0.5)

18%

1.90
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Реал
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В «Реале» летом намерены купить лишь одного игрока
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Барселона 19 16 2 1 39-7 50
2
 Реал 19 14 3 2 40-16 45
3
 Р. Сосьедад 19 12 3 4 28-18 39
4
 Атлетико 20 10 5 5 29-17 35
5
 Бетис 20 9 4 7 24-20 31
6
 Вильярреал 20 9 4 7 22-17 31
7
 Атлетик 20 8 5 7 29-21 29
8
 Осасуна 20 8 5 7 19-19 29
9
 Р. Вальекано 19 8 5 6 25-22 29
10
 Мальорка 19 7 4 8 15-18 25
11
 Сельта 20 6 5 9 22-32 23
12
 Альмерия 19 6 4 9 23-29 22
13
 Жирона 19 5 6 8 26-29 21
14
 Севилья 19 5 6 8 21-26 21
15
 Эспаньол 20 4 9 7 24-30 21
16
 Вальядолид 19 6 2 11 14-28 20
17
 Валенсия 19 5 5 9 25-23 20
18
 Кадис 20 4 7 9 15-33 19
19
 Хетафе 20 4 6 10 17-27 18
20
 Эльче 20 1 6 13 15-40 9
Результаты / календарь
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37 тур
38 тур
3.02 23:00
Атлетик – Кадис
 4 : 1
4.02 16:00
Эспаньол – Осасуна
 1 : 1
4.02 18:15
Эльче – Вильярреал
 3 : 1
4.02 20:30
Атлетико – Хетафе
 1 : 1
4.02 23:00
Бетис – Сельта
 3 : 4
5.02 16:00
Мальорка – Реал
 - : -
5.02 18:15
Жирона – Валенсия
 - : -
5.02 20:30
Р. Сосьедад – Вальядолид
 - : -
5.02 23:00
Барселона – Севилья
 - : -
6.02 23:00
Р. Вальекано – Альмерия
 - : -
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Хосе Луис Санмартин Хоселу

Эспаньол

 11
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 9
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Микель Мерино

Реал Сосьедад

 7
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Барселона

 6
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Атлетико

 6
И К Ж
Луис Фелипе

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Бетис

 11 3 1
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