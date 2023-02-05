«Манчестер Юнайтед» интересуется полузащитником «Реала» Вальверде

Полузащитник «Реала» Федерико Вальверде может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед», сообщает Fichajes.

По информации издания, руководство «красных дьяволов» надеется, что сможет подписать уругвайского хавбека. «Манкунианцы» готовят предложение «сливочным» в размере 82 миллионов евро. Боссы «МЮ» впечатлены тем, как уругваец провел ЧМ-2022 и показывает себя на клубном уровне.

Действующее соглашение 24-летнего хавбека с мадридским клубом рассчитано до лета 2027 года.

В текущем сезоне Вальверде принял участие в 30 матчах за «Реал», забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 100 миллионов евро.