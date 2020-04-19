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Федерация футбола Испании и ла лига договорились, что сезон должен быть доигран

18:00
В Испании собираются доиграть чемпионат. Фото AFP
В Испании собираются доиграть чемпионат. Фото AFP

Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) и ла лига достигли договоренности о том, что чемпионат Испании должен быть доигран, сообщает Marca.

В ходе встречи «была достигнута принципиальная договоренность, которая включает в себя основные аспекты, которые влияют на испанский футбол в контексте кризиса, связанного с коронавирусом».

Чемпионат был прерван в марте из-за распространения коронавируса.

Испания занимает второе место в мире по количеству заболевших — 195 944 человека. Скончались уже 20 453.

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