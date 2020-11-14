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Фати считает Мбаппе круче Холанна

06:35
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Нападающий «Барселоны» Ансу Фати назвал лучшего молодого форварда. Во время интервью для клубной пресс-службы испанец принял участие в игре «90 секунд», цель которой — ответить на как можно больше вопросов за минимальное время.

Одним из вопросов был: «Мбаппе или Холанн?». Фати ответил: «Мбаппе».

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