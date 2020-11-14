Фати считает Мбаппе круче Холанна
Нападающий «Барселоны» Ансу Фати назвал лучшего молодого форварда. Во время интервью для клубной пресс-службы испанец принял участие в игре «90 секунд», цель которой — ответить на как можно больше вопросов за минимальное время.
Одним из вопросов был: «Мбаппе или Холанн?». Фати ответил: «Мбаппе».
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.