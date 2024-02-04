Фанаты «Жироны» пели песни против «Реала» после удаления тренера и отмены гола

Болельщики «Жироны» остались недовольны работой арбитра в матче 23-го тура чемпионата Испании против «Реал Сосьедад» (0:0).

После удаления главного тренера Мичела на последних минутах встречи фанаты скандировали: «Вот так, вот так, вот как Мадрид побеждает». Также в этой игре судья отменил гол полузащитника Янгеля Эрреры на 24-й минуте.

«Жирона» набрала 56 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Реала», у которого еще игра в запасе, на 1 очко.