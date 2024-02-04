Хави мечтает поработать в АПЛ после ухода из «Барселоны»

Стали известны планы главного тренера «Барселоны» Хави после ухода из испанского клуба, сообщает AS.

44-летний испанец 27 января объявил, что покинет «Барселону» по окончании сезона.

По информации источника, Хави хочет взять годичную паузу после ухода из каталонского клуба. Позже специалист мечтает возглавить одну из команд АПЛ, но он также не исключает варианта поработать в бундеслиге или серии А.

Хави тренирует «Барселону» с ноября 2021 года. После 23 матчей его команда с 50 очками занимает третье место в турнирной таблице ла лиги.