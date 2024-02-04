Мбаппе выдвинул «Реалу» условие перед переходом в клуб

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе назвал условие для перехода в «Реал», сообщает ESPN.

По информации источника, Мбаппе требует, чтобы «Реал» разрешил ему принять участие на Олимпиаде в Париже в составе сборной Франции.

Олимпиада не входит в календарь ФИФА, потому игроки должны получить разрешение от клубов.

3 февраля французское издание Le Parisien сообщило, что Мбаппе летом перейдет в «Реал».

Контракт Мбаппе с парижанами истекает в июне 2024 года. В текущем сезоне он сыграл 27 матчей во всех турнирах, забил 28 голов и сделал 6 голевых передач.