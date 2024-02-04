Мбаппе выдвинул «Реалу» условие перед переходом в клуб
Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе назвал условие для перехода в «Реал», сообщает ESPN.
По информации источника, Мбаппе требует, чтобы «Реал» разрешил ему принять участие на Олимпиаде в Париже в составе сборной Франции.
Олимпиада не входит в календарь ФИФА, потому игроки должны получить разрешение от клубов.
3 февраля французское издание Le Parisien сообщило, что Мбаппе летом перейдет в «Реал».
Контракт Мбаппе с парижанами истекает в июне 2024 года. В текущем сезоне он сыграл 27 матчей во всех турнирах, забил 28 голов и сделал 6 голевых передач.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|22
|18
|3
|1
|47-14
|57
|
2
|Жирона
|23
|17
|5
|1
|52-25
|56
|
3
|Барселона
|23
|15
|5
|3
|47-30
|50
|
4
|Атлетико
|22
|15
|2
|5
|44-24
|47
|
5
|Атлетик
|23
|13
|6
|4
|42-21
|45
|
6
|Р. Сосьедад
|23
|9
|10
|4
|32-21
|37
|
7
|Валенсия
|23
|10
|5
|8
|29-27
|35
|
8
|Бетис
|22
|8
|10
|4
|25-24
|34
|
9
|Лас-Пальмас
|23
|9
|5
|9
|23-20
|32
|
10
|Хетафе
|22
|7
|8
|7
|28-30
|29
|
11
|Осасуна
|22
|7
|5
|10
|26-33
|26
|
12
|Алавес
|23
|7
|5
|11
|23-30
|26
|
13
|Р. Вальекано
|22
|5
|9
|8
|19-28
|24
|
14
|Вильярреал
|22
|6
|5
|11
|33-45
|23
|
15
|Мальорка
|23
|3
|11
|9
|19-30
|20
|
16
|Севилья
|22
|3
|8
|11
|27-36
|17
|
17
|Сельта
|22
|3
|8
|11
|21-32
|17
|
18
|Кадис
|22
|2
|10
|10
|15-31
|16
|
19
|Гранада
|23
|2
|6
|15
|23-45
|12
|
20
|Альмерия
|23
|0
|6
|17
|22-51
|6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|2.02
|23:00
|
Атлетик – Мальорка
|4 : 0
|3.02
|16:00
|
Валенсия – Альмерия
|2 : 1
|3.02
|18:15
|
Гранада – Лас-Пальмас
|1 : 1
|3.02
|20:30
|
Алавес – Барселона
|1 : 3
|3.02
|23:00
|
Жирона – Р. Сосьедад
|0 : 0
|4.02
|16:00
|
Вильярреал – Кадис
|- : -
|4.02
|18:15
|
Осасуна – Сельта
|- : -
|4.02
|20:30
|
Бетис – Хетафе
|- : -
|4.02
|23:00
|
Реал – Атлетико
|- : -
|5.02
|23:00
|
Р. Вальекано – Севилья
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|14
|
|
Артем Довбик
Жирона
|14
|
|
Борха Майораль
Хетафе
|14
|П
|
|
Тони Кроос
Реал
|7
|
|
Савио
Жирона
|7
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Чими Авила
Осасуна
|17
|2
|3
|
|
Фернандес Иглесиас Начо
Реал
|15
|2
|1
|
|
Домингуш Дуарте
Хетафе
|12
|1
|3
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