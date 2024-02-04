Футбол
Испания
Новости
Видео Ла Лига Сегунда Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 08:49

Мбаппе выдвинул «Реалу» условие перед переходом в клуб

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Килиан Мбаппе.
Фото Global Look Press

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе назвал условие для перехода в «Реал», сообщает ESPN.

По информации источника, Мбаппе требует, чтобы «Реал» разрешил ему принять участие на Олимпиаде в Париже в составе сборной Франции.

Олимпиада не входит в календарь ФИФА, потому игроки должны получить разрешение от клубов.

3 февраля французское издание Le Parisien сообщило, что Мбаппе летом перейдет в «Реал».

Контракт Мбаппе с парижанами истекает в июне 2024 года. В текущем сезоне он сыграл 27 матчей во всех турнирах, забил 28 голов и сделал 6 голевых передач.

Источник: https://www.espn.com/soccer/story/_/id/39451576/kylian-mbappe-join-real-madrid-psg-summer
Килиан Мбаппе
Футбол
Сборная Франции по футболу
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
7
1
Читайте также
«Металлург» отыгрался за 0,1 секунды до сирены и победил «Авангард»
Президент «Барселоны» Лапорта ударился в популизм
В Европарламенте не поддержали призыв не признавать итоги выборов в РФ
В ЛНР 4 февраля объявили днем траура после обстрела ВСУ пекарни в Лисичанске
В США раскрыли места следующих конфликтов с Россией
Прокуратура проверит проживание матери с тремя детьми в московском подъезде
Популярное видео
«Жирона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Алавес» — «Барселона»: видеообзор матча, 23-й тур чемпионата Испании
«Хетафе» — «Реал»: видеообзор матча, 20-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
«Барселона» — «Осасуна»: видеообзор матча, 20-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Валенсия»: видеообзор матча, 22-й тур чемпионата Испании
«Сельта» — «Жирона»: видеообзор матча, 22-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Вильярреал»: видеообзор, чемпионат Испании
«Лас-Пальмас» — «Реал»: видеообзор матча, 22-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
«Гранада» — «Атлетико»: видеообзор матча, 21-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Севилья»: видеообзор матча, 21-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Барселона»: видеообзор матча, 21-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Альмерия»: видеообзор матча, 21-й тур чемпионата Испании
«Сельта» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Валенсия» — «Атлетик»: видеообзор матча, 21-й тур чемпионата Испании
«Атлетик» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, 20-й тур чемпионата Испании
«Лас-Пальмас» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Атлетико»: видеообзор матча, 19-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Мальорка»: видеообзор матча, 19-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Севилья»: видеообзор матча, 4-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Реал»: видеообзор матча, 18-й тур чемпионата Испании
«Кадис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, 18-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Жирона»: видеообзор матча, 18-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Альмерия»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Хетафе»: видеообзор матча, 18-й тур чемпионата Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Фанаты «Жироны» пели песни против «Реала» после удаления тренера и отмены гола

Азар не считает, что Роналду лучше него
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 22 18 3 1 47-14 57
2
 Жирона 23 17 5 1 52-25 56
3
 Барселона 23 15 5 3 47-30 50
4
 Атлетико 22 15 2 5 44-24 47
5
 Атлетик 23 13 6 4 42-21 45
6
 Р. Сосьедад 23 9 10 4 32-21 37
7
 Валенсия 23 10 5 8 29-27 35
8
 Бетис 22 8 10 4 25-24 34
9
 Лас-Пальмас 23 9 5 9 23-20 32
10
 Хетафе 22 7 8 7 28-30 29
11
 Осасуна 22 7 5 10 26-33 26
12
 Алавес 23 7 5 11 23-30 26
13
 Р. Вальекано 22 5 9 8 19-28 24
14
 Вильярреал 22 6 5 11 33-45 23
15
 Мальорка 23 3 11 9 19-30 20
16
 Севилья 22 3 8 11 27-36 17
17
 Сельта 22 3 8 11 21-32 17
18
 Кадис 22 2 10 10 15-31 16
19
 Гранада 23 2 6 15 23-45 12
20
 Альмерия 23 0 6 17 22-51 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
2.02 23:00
Атлетик – Мальорка
 4 : 0
3.02 16:00
Валенсия – Альмерия
 2 : 1
3.02 18:15
Гранада – Лас-Пальмас
 1 : 1
3.02 20:30
Алавес – Барселона
 1 : 3
3.02 23:00
Жирона – Р. Сосьедад
 0 : 0
4.02 16:00
Вильярреал – Кадис
 - : -
4.02 18:15
Осасуна – Сельта
 - : -
4.02 20:30
Бетис – Хетафе
 - : -
4.02 23:00
Реал – Атлетико
 - : -
5.02 23:00
Р. Вальекано – Севилья
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 14
Артем Довбик

Артем Довбик

Жирона

 14
Борха Майораль

Борха Майораль

Хетафе

 14
П
Тони Кроос

Тони Кроос

Реал

 7
Савио

Савио

Жирона

 7
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 6
И К Ж
Чими Авила

Чими Авила

Осасуна

 17 2 3
Фернандес Иглесиас Начо

Фернандес Иглесиас Начо

Реал

 15 2 1
Домингуш Дуарте

Домингуш Дуарте

Хетафе

 12 1 3
Вся статистика

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости