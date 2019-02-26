"Фанаты подтолкнут "Реал" к желаемому результату". Асенсио - о матче с "Барселоной"

Нападающий "Реала" Марко Асенсио заявил, что болельщики "королевского клуба" помогут его команде в ответном матче 1/2 финала Кубка Испании. 23-летний форвард добавил, что с нетерпением ожидает этой игры, поскольку хочет выиграть трофей.

- Мы должны хорошо начать матч против "Барселоны", - приводит слова Асенсио Marca. - Мы играем дома, поэтому наши фантастические фанаты подтолкнут команду к желаемому результату. Я выиграл все трофеи с "Реалом", кроме Кубка Испании, поэтому очень взволнован.

Первый матч между "Барселоной" и "Реалом" завершился со счетом 1:1.

Все об испанском футболе - здесь