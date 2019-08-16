Фанаты «Барселоны» кричали «Неймар» перед матчем с «Атлетиком». Видео

16 августа, в пятницу, «Барселона» сыграет в первом туре чемпионата Испании с «Атлетиком». В сети появилось видео, на котором видно, что юные болельщики каталонцев скандируют фамилию бывшего игрока сине-гранатовых, форварда «ПСЖ» Неймара.

«Неймар, Неймар!» — кричали фанаты.

27-летний Неймар выступал за «Барселону» с 2013-го по 2017-й год. Ранее сообщалось, что форвард может вернуться в каталонскую команду.