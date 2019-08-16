Фанаты «Барселоны» кричали «Неймар» перед матчем с «Атлетиком». Видео
16 августа 2019, 14:46
16 августа, в пятницу, «Барселона» сыграет в первом туре чемпионата Испании с «Атлетиком». В сети появилось видео, на котором видно, что юные болельщики каталонцев скандируют фамилию бывшего игрока сине-гранатовых, форварда «ПСЖ» Неймара.
«Неймар, Неймар!» — кричали фанаты.
27-летний Неймар выступал за «Барселону» с 2013-го по 2017-й год. Ранее сообщалось, что форвард может вернуться в каталонскую команду.
#FCB ??— Diario SPORT (@sport) August 16, 2019
? El Bar?a recibido a gritos de «'?Neymar, Neymar!» a su llegada a Bilbao#SPORTenBilbao ?? pic.twitter.com/Vdhs66FlXR