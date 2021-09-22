«Сельта» обыграла «Леванте», «Атлетик» проиграл «Райо Вальекано»

«Сельта» на выезде обыграла «Леванте» (2:0) в матче 6-го тура чемпионата Испании. В другой встрече ла лиги «Атлетик» проиграл «Райо Вальекано». Матч закончился со счетом 1:2.

После 6 туров чемпионата Испании «Сельта» (4) идет на 16-м месте, «Леванте» (4) занимает 15-ю строчку. «Атлетик» (9) располагается 6-й позиции, а «Райо Вальекано» (10) идет на 4-м месте.

Чемпионат Испании. Лига 1

6-й тур

«Леванте» — «Сельта» — 0:2 (0:0)

Голы: Аспас, 66 (0:1). Мендес, 85 (0:2).

Нереализованный пенальти: Рохер, 72 (вратарь)

«Леванте»: Карденас, Мустафи, Везу, Пьер (Мелеро, 73), Мирамон (Кантеро, 86), Франкеса, Радойя (Гомес, 73), Пепелу (Вукчевич, 78), Пабло Мартинес (Де Фрутос, 73), Рохер, Моралес.

«Сельта»: Дитуро, Араухо, Мальо, Мурильо, Галан, Тапия (Суарес, 46), Бельтран, Аспас (Домингес, 77), Мина, Серви (Нолито, 46), Мендес (Окай Йокушлу, 88).

Предупреждения: Тапия, 4. Рохер, 9. Мирамон, 59. Аспас, 69. Де Фрутос, 89.

Судья: Фигероа Васкес (Испания).

21 сентября. Валенсия. Стадион «Сьюдад де Валенсия».

«Атлетик» — «Райо Вальекано» — 1:2 (1:1)

Голы: Альваро Гарсия, 5 (0:1). Сисс, 33 — в свои ворота (1:1). Фалькао, 90+6 (1:2).

«Атлетик»: Симон, Де Маркос, Иньиго Мартинес, Лекуэ, Нуньес, Икер Муниаин (Венседор, 69), Весга (Дани Гарсия, 75), Саррага (Беренгер, 69), Рауль Гарсия (Иньяки Уильямс, 63), Вильялибре, Уильямс (Морсильо, 75).

«Райо Вальекано»: Димитриевски, Мараш, Бальиу, Гарсия, Катена, Лопес (Фалькао, 76), Комесанья, Палазон (Родригес, 80), Сисс (Валентин, 59), Альваро Гарсия (Бебе, 80), Гвардьола (Нтека, 59).

Предупреждения: Катена, 7. Нуньес, 16. Гвардьола, 42. Икер Муниаин, 56. Мараш, 83. Иньиго Мартинес, 90+5.

Судья: Мунуэра Монтеро (Испания).

21 сентября. Бильбао. Стадион «Сан-Мамес».