Фабьен Бартез: "Зидан знает, как объединить футболистов"

Бывший вратарь сборной Франции Фабьен Бартез высоко оценил уровень экс-партнера по национальной команде и главного тренера "Реала" Зинедина Зидана.

- Зидан знает футбол, он всегда знал, как решить исход в важнейших матчах, всегда был лидером команды, - цитирует AS Бартеза. - Все говорят об удаче, но дело не в ней. Ему не падала звезда с неба. Для успеха нужно искать возможности. А когда они появляются, нужно уметь ими воспользоваться.

Он выдающийся игрок и хороший человек. Он всегда говорит правду, даже если она неприятная, и это важно, чтобы сохранить у игроков уверенность. Я это говорю не потому, что он мой друг. Он знает, как объединять футболистов. Именно в этом его успех.