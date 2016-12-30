23:18 30 декабря 2016 | ФУТБОЛ — Испания

Фабьен Бартез: "Зидан знает, как объединить футболистов"

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Бывший вратарь сборной Франции Фабьен Бартез высоко оценил уровень экс-партнера по национальной команде и главного тренера "Реала" Зинедина Зидана.

- Зидан знает футбол, он всегда знал, как решить исход в важнейших матчах, всегда был лидером команды, - цитирует AS Бартеза. - Все говорят об удаче, но дело не в ней. Ему не падала звезда с неба. Для успеха нужно искать возможности. А когда они появляются, нужно уметь ими воспользоваться. 

Он выдающийся игрок и хороший человек. Он всегда говорит правду, даже если она неприятная, и это важно, чтобы сохранить у игроков уверенность. Я это говорю не потому, что он мой друг. Он знает, как объединять футболистов. Именно в этом его успех.

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Материалы REN-TV

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