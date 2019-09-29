«Эйбар» обыграл «Сельту»

«Эйбар» выиграл у «Сельты» (2:0) в матче седьмого тура чемпионата Испании.

В составе победителей отличились Эдуардо Экспозито и Фабиан Орельяна. «Эйбар» набрал восемь очков и занимает 11-е место. У «Сельты» шесть очков и 16-я позиция.

В следующем туре «Эйбар» на выезде сыграет с «Бетисом». «Сельта» примет «Атлетик».

Чемпионат Испании. Ла лига

7-й тур

«Эйбар» — «Сельта» — 2:0 (0:0)

Голы: Экспосито, 47 (1:0). Орельяна, 60 (2:0).

Нереализованный пенальти: Аспас, 90+4 (вратарь)

«Эйбар»: Дмитрович, Хосе Анхель (Техеро, 46), Арбилья, Оливейра, С.Альварес, Эскаланте, Экспосито, Орельяна (Педро Леон, 73), Кике (Шарлес, 77), Инуи, Де Бласис.

«Сельта»: Бланко, Араухо, Мальо, Оласа, Айду, Суарес, Окай Йокушлу (Шейх, 68), Лоботка (Рафинья, 63), Аспас, Мина, Мендес (Фернандес, 85).

Предупреждения: Арбилья, 19. Оласа, 22. Орельяна, 34. С.Альварес, 90+3.

Судья: Мартинес Мунуэра (Испания).

29 сентября. Эйбар. Стадион «Ипуруа».

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