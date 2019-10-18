Это'О не против возглавить в будущем «Мальорку»

Бывший капитан «Анжи» и сборной Камеруна Самюэль Это'О выразил надежду, что ему в будущем удастся стать главным тренером «Мальорки». За островитян форвард выступал с 2000 по 2004 год, ранее он уже заявлял о намерении начать тренерскую карьеру.

— Я достиг топ-уровня в «Мальорке», — цитирует AS Это'О. — Мы были группой простых парней, которые конкурировали с великими командами вроде «Реала» и «Барселоны». И мы добивались успехов, мы гордились тем, что носили нашу форму и представляли наш остров.

Я жду новых вызовов. Мне нравится футбол, я хочу однажды стать тренером на высшем уровне. Это может стать «Мальорка» или другая команда. Я побеждал как игрок, а сейчас хочу делать то же самое как тренер.