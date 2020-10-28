Президент ла лиги Хавьер Тебас остался недоволен заявлением президента «Барселоны» Жозепа Бартомеу о том, что клуб согласился присоединиться к европейской суперлиге. Во вторник руководитель объявил о своем уходе из каталонского клуба.

«Неудачной заявление Жозепа Бартомеу в его последний день в «Барселоне» о присоединении к слабому и воображаемому соревнованию, которое их погубит. Это подтверждает его незнание футбольной индустрии. Печальный конец для президента с успехами и множеством ошибок за последнее время», — написал Тебас в Twitter.