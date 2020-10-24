«Это идеальный проект, чтобы потерять деньги». Президент ла лиги против создания европейской суперлиги

Президент ла лиги Хавьер Тебас против создания европейской премьер-лиги. Во вторник сообщалось, что «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» ведут дискуссии по поводу создания нового турнира, в которой 18 крупнейших клубов континента будут играть друг с другом.

— Это идеальный проект, чтобы потерять деньги, — цитирует AFP Тебаса. — Вы знаете, сколько людей в Испании смотрели матч киевского «Динамо» против «Ювентуса»? Менее 50 тысяч. У нас более 50 тысяч человек смотрят игры нашего второго дивизиона, а матч между «Барсой» и «Эйбаром» — 1 миллион. Чувство национального футбола очень важно, и что будет происходить в этой звездной лиге, когда кто-то займет 10-е или 15-е место? Если «Реал» займет 10-е место, давайте посмотрим, кто приедет на «Сантьяго Бернабеу». Многие телекомпании говорят мне, что не вложат ни одного евро в этот проект, потому что аудитория упадет. Это идея для мечтателей, просто теории, никакой реальности.