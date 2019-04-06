"Эспаньол" вырвал победу в матче с "Жироной"

"Эспаньол" на выезде обыграл "Жирону" (2:1) в матче 31-го тура чемпионата Испании.

В составе победителей дубль сделал Серхи Дардер (второй мяч изначально был записан как автогол вратаря Буну - мяч попал в штангу и влетел в ворота от его спины). У "Жироны" с пенальти забил Кристиан Стуани.

"Жирона" с 34 очками занимает 14-е место. "Эспаньол" на 13-й позиции - 38 очков. В следующем туре "Жирона" примет "Вильярреал", а "Эспаньол" - "Алавес".

Чемпионат Испании

31-й тур

"Жирона" - "Эспаньол" - 1:2 (0:0)

Голы: Дардер, 59 (0:1). Стуани, 80 - с пенальти (1:1). Дардер, 89 (1:2).

"Жирона": Буну, Муньеса, Эспиноса, Хуанпе, Борха, Порту, Пере Понс (Дуглас Луис, 65), Гранель, Порро (Ч.Хонас Ромалью, 88), Стуани, Лосано (Робертс, 60).

"Эспаньол": Диего Лопес, Росалес, Хави Лопес (А.Педроса, 90+2), Налду, Эрмосо, Виктор Санчес, Дардер, Рока, Мелендо (Ф.Серхио Гарсия, 90+4), У Лэй (Пуадо, 76), Борха Иглесиас.

Предупреждения: Хави Лопес, 24. Стуани, 35. Гранель, 43. Пере Понс, 58. Виктор Санчес, 62. Дуглас Луис, 73. Ч.Хонас Ромалью, 90+1.

Судья: Прието Иглесиас.

6 апреля. Жирона. Стадион "Montilivi".

Все о чемпионате Испании - здесь.