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Сегодня, 17:53

Дубль Брейтуэйта принес «Эспаньолу» победу над «Мальоркой»

Виталий Косик
Корреспондент
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«Эспаньол» одержал победу над «Мальоркой» в матче 23-го тура чемпионата Испании — 2:1.

Дублем в составе победителей отметился датский нападающий Мартин Брейтуэйт.

За «Мальорку» забил форвард Ведат Мурики.

«Эспаньол» занимает 12-е место в турнирной таблице ла лиги, набрав 27 очков за 23 матча.

«Мальорка» находится на 8-й строчке с 31 очком за 23 игры.

Испания. Лига 1. 23-й тур
25 февр, 16:00. RCDE Stadium (Корнелья-де-Льобрегат)
Эспаньол
2:1
Мальорка
Футбол
ФК Мальорка
ФК Эспаньол
Мартин Брейтуэйт
0
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И В Н П +/- О
1
 Барселона 22 19 2 1 45-7 59
2
 Реал 22 16 3 3 46-17 51
3
 Р. Сосьедад 22 13 4 5 32-22 43
4
 Атлетико 22 12 5 5 31-17 41
5
 Бетис 23 12 4 7 32-25 40
6
 Р. Вальекано 22 9 7 6 29-24 34
7
 Атлетик 22 9 5 8 31-23 32
8
 Мальорка 23 9 4 10 21-24 31
9
 Вильярреал 22 9 4 9 24-22 31
10
 Осасуна 22 8 6 8 19-21 30
11
 Жирона 22 7 6 9 33-33 27
12
 Эспаньол 23 6 9 8 29-34 27
13
 Севилья 22 6 7 9 24-30 25
14
 Вальядолид 22 7 3 12 16-30 24
15
 Сельта 22 6 6 10 23-34 24
16
 Альмерия 22 6 4 12 27-40 22
17
 Кадис 22 5 7 10 17-35 22
18
 Хетафе 22 5 7 10 19-28 22
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 Валенсия 22 5 5 12 26-27 20
20
 Эльче 23 1 6 16 17-48 9
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24.02 23:00
Эльче – Бетис
 2 : 3
25.02 16:00
Эспаньол – Мальорка
 2 : 1
25.02 18:15
Кадис – Р. Вальекано
 - : -
25.02 20:30
Реал – Атлетико
 - : -
25.02 23:00
Валенсия – Р. Сосьедад
 - : -
26.02 16:00
Атлетик – Жирона
 - : -
26.02 18:15
Сельта – Вальядолид
 - : -
26.02 20:30
Альмерия – Барселона
 - : -
26.02 23:00
Севилья – Осасуна
 - : -
27.02 23:00
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 - : -
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