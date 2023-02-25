Дубль Брейтуэйта принес «Эспаньолу» победу над «Мальоркой»

Читать «СЭ» в

«Эспаньол» одержал победу над «Мальоркой» в матче 23-го тура чемпионата Испании — 2:1.

Дублем в составе победителей отметился датский нападающий Мартин Брейтуэйт.

За «Мальорку» забил форвард Ведат Мурики.

«Эспаньол» занимает 12-е место в турнирной таблице ла лиги, набрав 27 очков за 23 матча.

«Мальорка» находится на 8-й строчке с 31 очком за 23 игры.