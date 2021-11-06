«Эспаньол» одержал победу в матче с «Гранадой»
«Эспаньол» выиграл у «Гранады» (2:0) в матче 13-го тура чемпионата Испании.
Голы забивали Адрия Педроса и Гомес Рауль де Томас. «Эспаньол» набрал 17 очков и занимает девятое место. У «Гранады» 11 очков и 16-я позиция.
Чемпионат Испании. Ла лига
13-й тур
«Эспаньол» — «Гранада» — 2:0 (2:0)
Голы: Педроса, 30 (1:0). Рауль де Томас, 42 (2:0).
«Эспаньол»: Диего Лопес, Кабрера, Гомес, Педроса, Дардер (У Лэй, 87), Эррера (Давид Лопес, 72), Баре (Морланес, 72), Алейш Видаль, Эмбарба (Димата, 87), Рауль де Томас, Пуадо (Меламед, 61).
«Гранада»: Машимиану, Кини (Ариас, 59), Диас, Санчес, Нева (Эскудеро, 78), Монторо (Бакка, 78), Рочина, Мончу, Хорхе Молина, Суарес, Соро (Мачис, 60).
Предупреждения: Баре, 62. Диас, 64.
Судья: Диас де Мера Эскудерос.
6 ноября. Корнелья-де-Льобрегат. Стадион «РКДЭ Стэдиум».
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