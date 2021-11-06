Стали известны имена людей, которые войдут в тренерский штаб Хави в «Барселоне»
Стало известно, кто войдет в тренерский штаб Хави, который стал новым главным тренером «Барселоны», сообщает Marca.
В первую очередь, помогать Хави будет его брат — Оскар Эрнандес. Также в тренерский штаб испанца войдут такие специалисты как Серхио Алегри, ассистент Хави в «Аль-Садде», работавший ранее с молодежными командами «Барселоны». Иван Торрес — тренер по фитнесу.
Девид Пратс — возглавит аналитический отдел нового тренерского штаба «Барселоны», Серхио Гарсия — также войдет в аналитически штаб Пратса наравне с Тони Лобо.
И наконец, Карлос Ногера — главный физиотерапевт тренерского штаба Хави Эрнандеса.
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