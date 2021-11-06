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Стали известны имена людей, которые войдут в тренерский штаб Хави в «Барселоне»

17:05
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Стало известно, кто войдет в тренерский штаб Хави, который стал новым главным тренером «Барселоны», сообщает Marca.

В первую очередь, помогать Хави будет его брат — Оскар Эрнандес. Также в тренерский штаб испанца войдут такие специалисты как Серхио Алегри, ассистент Хави в «Аль-Садде», работавший ранее с молодежными командами «Барселоны». Иван Торрес — тренер по фитнесу.

Девид Пратс — возглавит аналитический отдел нового тренерского штаба «Барселоны», Серхио Гарсия — также войдет в аналитически штаб Пратса наравне с Тони Лобо.

И наконец, Карлос Ногера — главный физиотерапевт тренерского штаба Хави Эрнандеса.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
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  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
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  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
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  • Alvin Almazov
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо 0
Краснодар 0
2-й тайм

П1

22%

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X2

19%

1.50

ТБ 2.0

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Спартак
Локомотив

Ф1 (0)

24%

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Обе забьют - да

20%

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15%

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⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед 0
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Обе забьют - да

27%

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Иван Шитик все материалы автора

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