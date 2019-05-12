Эрнесто Вальверде: "Я чувствую поддержку со стороны клуба"

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде уверен, что руководство клуба его поддерживает. После поражения "Барселоны" от "Ливерпуля" (0:4) в полуфинале Лиги чемпионов появились слухи об отставке Вальверде.

– У меня есть силы, чтобы справиться с ситуацией и продолжать работу, – цитирует AS Вальверде. – Я говорил с президентом Бартомеу. Чувствую поддержку с его стороны и со стороны клуба. Знаю, что после такого результата есть много комментариев, слухов. Но мы не должны слишком остро реагировать на ситуацию и поддаваться истерике.