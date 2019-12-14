Эрнесто Вальверде: «Судейство? Каждый тренер оценивает его по-своему»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал результат в матче 17-го тура чемпионата Испании с «Реалом Сосьедадом» (2:2).

— Были моменты, когда соперник играл лучше, но также были моменты, когда лучше действовали мы, — цитирует Вальверде Marca. — Если бы матч продолжился, то он мог завершится как угодно. Встреча получилась хорошей.

Судейство? Каждый тренер оценивает его по-своему, в зависимости от того, какую команду он тренирует. Не знаю, что произошло в эпизоде с пенальти в наши ворота. Мне показалось, что мяч попал в руку.

Что касается эпизода с Пике, мне нужно пересмотреть его. Не знаю, смотрел ли этот эпизод четвертый арбитр.

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