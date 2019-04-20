Эрнесто Вальверде: "Победа над "МЮ" придала "Барселоне" импульс"

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде ждет непростого матча чемпионата Испании с "Реал Сосьедад". Он отметил, что нужно забыть об успешном проходе "Манчестер Юнайтед" в четвертьфинале Лиги чемпионов.

– Очень важно победить "Реал Сосьедад", – цитирует AFP Вальверде. – Мы сыграем сразу после очень хорошего матча в Лиге чемпионов. Но теперь нужно сосредоточиться только на чемпионате. Нам нужно стать чемпионами. Поэтому это очень важная игра. Победа над "МЮ" придала нам импульс, так что нужно этим пользоваться и побеждать.