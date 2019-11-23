Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде подвел итоги матча 14-го тура чемпионата Испании против «Леганеса» (2:1).

— Важнейшая победа, матч складывался для нас очень плохо, — цитирует Вальверде Mundo Deportivo. — Поле было ужасным, ветер мешал играть длинными мячами, мяч плохо двигался, соперник здорово играл в обороне.

Сегодня надо было побеждать во что бы то ни стало, и мы это сделали. Конечно, мы играли нездорово, но двигаемся дальше с положительным настроем.

За выездные матчи нас много критикуют, в гостях мы играем неважно и уступили уже трижды. Но сегодня мы все преодолели, играя на тяжелом поле в непростых погодных условиях. Знаем, что должны играть лучше.