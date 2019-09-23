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Эрнесто Вальверде: «Никаких новостей по моему будущему нет»

17:11
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Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде ответил на вопрос по поводу своей возможной отставки. Ранее сообщалось, в случае отсутствия побед в ближайших двух матчах, испанский специалист будет отправлен в отставку.

— Никаких новостей по моему будущему нет, — приводит слова Вальверде Marca. — В «Барселоне» всегда предъявляются колоссальные требования. Мое положение непростое, мне нужно немедленно начать давать результат. Наша команда плохо начала сезон, но теперь пришло время выбраться из ямы.

После 5 туров «Барселона» имеет 7 очков и располагается на 8-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании.

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