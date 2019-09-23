Источник: Вальверде покинет «Барселону» в случае потери очков в 2 следующих матчах

«Барселона» близка к увольнению Эрнесто Вальверде, сообщает AS. Для продолжения работы команда испанского специалиста в следующих двух матчах не должна терять очков, в ином случае он покинет свой пост. Каталонцы набрали 7 очков в пяти турах и показали худший старт за последние 25 лет.

В следующих двух матчах чемпионата Испании «Барселоне» предстоит встретиться в «Вильярреалом» и «Хетафе»

Вальверде возглавил «Барсу» в 2017 году, выиграл с ней два чемпионата, Кубок и Суперкубок Испании.