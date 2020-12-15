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Экс-тренер «Реала» Лушембурго второй раз заразился коронавирусом

12:05
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Бывший главный тренер «Реала» и сборной Бразилии Вандерлей Лушембурго попал в больницу из-за повторного заражения коронавирусом, сообщает Globo Esporte.

68-летний тренер самостоятельно обратился в больницу, так как почувствовал проявление симптомов COVID-19. На данный момент он госпитализирован и находится в одной из клиник Сан-Паулу.

Отметим, в июле этого года бразилец уже болел коронавирусом. Болезнь протекала бессимптомно.

В мадридском «Реале» тренер работал с 2004-го по 2005 год. Также с 1998-го по 2000 год он возглавлял сборную Бразилии.

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