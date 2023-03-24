Озил: «Самый сильный соперник? Месси»

Экс-полузащитник «Реала», «Арсенала» и сборной Германии Месут Озил назвал самого сильного соперника, против которого он играл.

«Лионель Месси. Мне кажется, что всем понятно, почему», — цитирует игрока Marca.

Ранее Озил назвал Криштиану Роналду лучшим игроком всех времен.

22 марта немецкий полузащитник объявил о завершении карьеры.

34-летний хавбек играл за «Реал» с 2010 по 2013 год. Вместе с командой он становился чемпионом Испании, обладателем Кубка и Суперкубка страны.